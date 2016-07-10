«ستوري».. تجربة مسرحية فريدة على مسرح «أمانـة» الرياض

شهدت المسرحية الكوميدي «ستوري» تفاعلاً جماهيرياً مميزاً في عروضها الثلاثة في جامعة دار العلوم ضمن احتفالات أمانة الرياض بعيد الفطر المبارك. وهي من بطولة محمد علي وسعود فهد وعبدالكريم الحربي وعدد من النجوم الشباب من ذوي الإعاقة البصرية. وأعرب مخرج المسرحية خالد الباز عن سعادته بالمشاركة في احتفالات عيد الرياض، منوهاً بأن المسرحية ناقشت في إطار كوميدي هادف قضايا شبكات التواصل الاجتماعي والممارسات السلبية التي تتم عبر مواقع تويتر وفيسبوك دون إغفال للجوانب الإيجابية المرتبطة بالشبكات الاجتماعية.

وأضاف الباز ان المسرحية تلقي الضوء على المخاطر التي تحدق بصغار السن من خلال استخدامهم لشبكات التواصل الاجتماعي دون وعي أو رقابة من الأسرة وما قد يترتب على ذلك من مخاطر الاستقطاب أو التغرير بهم بما يضر مصالح الوطن، مؤكداً أن مشاركة عدد من الفنانين ذوي الإعاقة البصرية وجمعية كفيف تمثل إضافة للمسرح والحركة الثقافية على أسس تتجاوز العاطفة إلى المشاركة الفعلية التي تستفيد من طاقات هذه المواهب الشابة في جميع مجالات التنمية.

وعبر المخرج الباز عن سعادته بالتفاعل الجماهيري الذي حظيت به المسرحية، مقدماً شكره وتقديره لجهود أمانة الرياض في دعم المسرح السعودي، مبدياً تفاؤله بمستقبل أفضل للفنون عطفاً على تأسيس هيئة مستقلة تعنى بصناعة الترفيه الهادف الذي يحمل رسالة. وشكر الباز جميع المشاركين في العمل من الفنانين ونجوم الإعاقة البصرية «والطفلة وله السحيم والتي تعد من أشهر الأطفال على الشبكات الاجتماعية وتحظى بمعدلات متابعة كبيرة».

المسرحية عرضت واقع وسائل التواصل الاجتماعي

خالد الباز

الأطفال تفاعلوا مع أحداث العمل (عدسة/ عبداللطيف الحمدان)