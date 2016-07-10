صورة في الجول - إشارة خارجة من باسم مرسي عقب القمة

انفلتت أعصاب المهاجم الدولي باسم مرسي لاعب الزمالك عقب نهاية مباراة القمة ضد الأهلي يوم السبت.

وتعادل الفريقان سلبيا ضمن الجولة الأخيرة من موسم 2016-2017 للدوري المصري والذي توج الأهلي بلقبه قبل جولتين من نهايته.

عقب نهاية اللقاء قامت بعض جماهير الأهلي بتوجيه السباب مهاجم الزمالك فرد باسم مرسي بإشارة غير لائقة للجماهير التقطتها عدسة FilGoal.com.

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