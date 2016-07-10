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تقرير في الجول – اليوم ليس كله سيء.. 5 أشياء تطمئن الأهلي بعد تعادل القمة

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تقرير في الجول – اليوم ليس كله سيء.. 5 أشياء تطمئن الأهلي بعد تعادل القمة تقرير في الجول – اليوم ليس كله سيء.. 5 أشياء تطمئن الأهلي بعد تعادل القمة

رغم استمرار الأداء غير المقنع من الأهلي في لقاء القمة أمام الزمالك، إلا أنه حقق بعض من المكاسب يمكن استغلالها في مشوار الفريق في كأس ودوري أبطال إفريقيا.

وانتهى الدوري المصري بتعادل ممل بين الزمالك والأهلي في استاد السويس.

وفيما يلي 5 أشياء قد تطمئن الأهلي بعد تعادل القمة.

عدم الخسارة

أتم الأهلي 3337 يوما دون الخسارة من غريمه التقليدي في الدربي في الدوري.. 9 أعوام وشهر و18 يوما منذ أن فاز الزمالك على الأهلي 2-0 في 21 مايو 2007.

ثبات أحمد عادل عبد المنعم

ظهر الحارس الثاني بثبات كبير بعد هبوط مستوى شريف إكرامي، قد يتيح بعض الاطمئنان إذا لم يشارك محمد الشناوي مع الأهلي أمام الوداد المغربي يوم السبت المقبل.

حجازي – ربيعة

قدم الثنائي أداء مقاربا لما قدموه في معظم فترات الموسم بعد هبوط في المستوى في الفترات الأخيرة.

الثنائي احتمل ضغط هجوم الزمالك في معظم فترات اللقاء وغطوا على أخطاء ظهيري الجنب.

السولية قادم

ببطئ يسترجع عمرو السولية مستواه مع الإسماعيلي بالمشاركات مع الأهلي.

مازال السولية بعيدا عما يتمناه جمهور الفريق، ولكنه يبدو على درب العودة.

خطة جديدة؟

رغم عدم النجاح الكبير في فرض السيطرة خلال اللقاء، ظهر الأهلي بخطة جديدة هي 4-3-2-1مع أدوار هجومية أكثر لعمرو السولية.

خلال فترة مارتن يول مع الأهلي، لم يظهر من دون 4-2-3-1 التقليدية كثيرا.

الأمر قد يستحق العمل في ميدان التدريب لمنح الأهلي مرونة خططية أكبر في قادم المواعيد.

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فيديو اليوم السابع

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