خبر في الجول - تعرف على ما يفصل رمضان عن ستوك سيتي.. وتفاصيل العقد

بات رمضان صبحي نجم الأهلي قريبا أكثر من الانتقال إلى ستوك سيتي الإنجليزي، عقب إعلان مارتن يول المدير الفني للفريق الأحمر تجهيز حفل وادع يليق بلاعبه.

وقال يول عقب التعادل مع الزمالك سلبيا في ختام الدوري "نعد حفلا لوداع رمضان". ( اقرأ تصريحاته )

وكان من المقرر أن يوقع طاهر على عقود انضمام صبحي إلى ستوك خلال اليومين الماضيين، لكن تم الاتفاق على تأجيل التوقيع لما بعد مباراة القمة.

وبالفعل، يجهز ستوك حاليا العقود على أن تصل إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري.

ويدخل خزينة الأهلي 6 ملايين يورو قيمة الصفقة، بالإضافة إلى وجود بند في العقد يمنح النادي الأحمر 15% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا.

وسيربط ستوك رمضان بعقد يمتد إلى 5 سنوات.

وأخبر ستوك سيتي ممثلي رمضان أن اللاعب لن يرحل معارا في الموسم المقبل، وسيبقى مع الفريق.

متى يرحل؟

من جانبه، سيبدأ رمضان صبحي إجراءات استخراج تأشيرة دخول إنجلترا مع عودة السفارة إلى العمل يوم الاثنين بعد انتهاء الإجازة.

ويسافر بعدها رمضان من أجل الخضوع للكشف الطبي، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة من جانب ستوك سيتي.

وصرح مصدر مسؤول من داخل إدارة الأهلي لـFilGoal.com : "يسافر رمضان إلى إنجلترا فور تحويل ستوك لقيمة الصفقة إلى الأهلي".

وهو ما يعني أن رمضان قد يلحق بمباراة الوداد المغربي يوم السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا.