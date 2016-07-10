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الزمالك يقرر إيقاف كهربا وتحويله للتحقيق

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الزمالك يقرر إيقاف كهربا وتحويله للتحقيق الزمالك يقرر إيقاف كهربا وتحويله للتحقيق

قرر نادي الزمالك إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق بعدما بدر منه أمام الأهلي.

الزمالك تعادل مع الأهلي بلا أهداف في قمة الجولة الأخيرة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وخرج كهربا مستبدلا في الدقيقة 72 ليشارك مصطفى فتحي بدلا منه قبل أن يظهر غاضبا وينفعل على محمد صلاح. (طالع التفاصيل)

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي إيقاف كهربا "بعد استطلاع رأي مجلس إدارة الزمالك".

وأشار رئيس قطاع الكرة في نادي الزمالك لتحويل كهربا للتحقيق يوم الاثنين المقبل في مقر النادي لمعرفة أسباب ما حدث".

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