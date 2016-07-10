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بالصور.. كهربائى يفقد ذراعه بسبب الإهمال الطبى بالإسكندرية والفاعل مجهول

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بالصور.. كهربائى يفقد ذراعه بسبب الإهمال الطبى بالإسكندرية والفاعل مجهول بالصور.. كهربائى يفقد ذراعه بسبب الإهمال الطبى بالإسكندرية والفاعل مجهول
فقد ياسر عادل السيد "كهربائى أعمال حرة" ذراعه بعد أن سقط من أعلى سلالم أثناء عمله، وقرر الأطباء "تجبيس" ذراعه وتبين وجود جروح وتورم أدى إلى إصابته بالغرغرينا.

بدأت المأساة بعد سقوطه من أحد السلالم أثناء عمله فتوجه إلى مستشفى خاص لفحص ذراعه الذى ، فقرر الأطباء "تجبيس" ذراعه وإعادة فحصه بعد أربعة أيام فوجدوا ورم وجروح لم يتم اكتشافاها فى اليوم الأول مما سببت فى مضاعفات فقرروا تحبيسها مرة آخرى مما سببت فى حدوث غرغرينا فى الذراع وتفاقم الجروح، وساءت حالة المريض بعد 6 جراحات لمحاولة تنظيف الجرح ولكن المحاولات باءت بالفشل مما استدعى البتر نهائيا حتى لا تنتشر فى باقى الجسم.

"حياتى توقفت نهائياً بعد بتر ذراعى الذى كنت أعمل بها لتربية أبنائى" كلمات تخرج من المواطن ياسر عادل، بعد بتر ذراعه فى محاولة للاستغاثة بالمسئولين ومحاسبة المقصرين الذين لم يُحاسبوا على ما قاموا به من إهمال وتقصير فى فحص ومعرفة تشخيص الحالة فور وصولها إلى المستشفى.

وقال إنه تم تحرير محضر رقم 952 إدارى محرم بك، وتم تحويله إلى النيابة ولكن متوقف على استدعاء الأطباء اللذين رفضوا المثول أمام النيابة، وقرار إدارة المستشفى بأن الطبيب المتسبب فى الحادث هو مجهول ولم تعرف المستشفى عنه شىء، مما يوقف فى إجراءات النيابة وقرار الطب الشرعى الذى ينتظر الطبيب المتسبب فى البتر والمقصر حتى يصدر قراره النهائى.

ويطالب " ياسر" بضرورة محاسبة المقصرين فى بتر ذراعه منعاً لتكرار الأمر مرة آخرى مع المواطنين، كما طالب بضرورة معرفة الطبيب المتسبب فى البتر والمقصر وعدم السماح للأطباء الطلاب بفحص المرضى بالمستشفيات كما طالب بسرعة اتحاذ الإجراءات الازمة واستدعاء مدير المستشفى ومسئولى الصحة بالإسكندرية والطبيب المتسبب فى البتر والفريق المشارك معه الذين شاركوا فى التشخيص وبتر ذراعه وسبب له عاهة مستديمة منتعه من استكمال حياته العملية.

كهربائى يفقد ذراعه بسبب الإهمال الطبى بالإسكندرية والفاعل مجهول (1)
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المواطن ياسر عادل

كهربائى يفقد ذراعه بسبب الإهمال الطبى بالإسكندرية والفاعل مجهول (2)
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تحرير محضر بالواقعة

كهربائى يفقد ذراعه بسبب الإهمال الطبى بالإسكندرية والفاعل مجهول (3)
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التشخيص الطبى للحالة

كهربائى يفقد ذراعه بسبب الإهمال الطبى بالإسكندرية والفاعل مجهول (4)
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تقرير المستشفى بالحالة

كهربائى يفقد ذراعه بسبب الإهمال الطبى بالإسكندرية والفاعل مجهول (5)
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ملخص التشخيص الطبى

كهربائى يفقد ذراعه بسبب الإهمال الطبى بالإسكندرية والفاعل مجهول (6)
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تشخيص مستشفى الأميرى الجامعى بالحالة

كهربائى يفقد ذراعه بسبب الإهمال الطبى بالإسكندرية والفاعل مجهول (7)
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صورة لذراعه قبل البتر

كهربائى يفقد ذراعه بسبب الإهمال الطبى بالإسكندرية والفاعل مجهول (8)
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صورة لذراعه بعد إصابته بالغرغرينا

كهربائى يفقد ذراعه بسبب الإهمال الطبى بالإسكندرية والفاعل مجهول (9)


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