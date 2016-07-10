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القوات الحكومية تقصف مواقع "داعش" وسط سرت بليبيا

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القوات الحكومية تقصف مواقع "داعش" وسط سرت بليبيا القوات الحكومية تقصف مواقع "داعش" وسط سرت بليبيا
أعلنت قوات " عملية البنيان المرصوص " أن سلاح الجو التابع لها قصف اليوم مواقع عصابات تنظيم " داعش " الإرهابى وسط مدينة سرت.

واستقبل مستشفى مصراتة المركزى سبعة جرحى من قوات " البنيان المرصوص " سقطوا فى اشتباكات دارت ليلة الليلة الماضية ضد تنظيم " داعش " الإرهابى فى مدينة سرت.

وأفادت مصادر محلّية اليوم، أنّ الإمدادت مقطوعة على عناصر التنظيم الإرهابى ، وكذلك المياه، بينما تتواصل الاشتباكات بين الحين وآخر بمحاور القتال فى سرت .

وقال مصدر طبى بالمستشفى إن إصابات الجرحى كانت جراء رصاص قناصة، موضحًا أن حالة اثنين منهم حرجة.
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