داعش ينشر فيديو لإسقاط مروحية روسية فى سوريا

نشرت وكالة أعماق الذراع الإعلامى والرسمى لتنظيم داعش الإرهابى، لحظة استهداف مروحية روسية من طراز "25 MI"، وإسقاطها فى مدينة تدمر السورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقد اعترفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بمقتل طيارين كانا على متن المروحية ويدعان "ريافاغات خابيبولين" و "يفغيني دولغين".
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>"داعش" يسقط طائرة روسية فى سوريا ومقتل اثنين من الطيارين
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وقد اعترفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بمقتل طيارين كانا على متن المروحية ويدعان "ريافاغات خابيبولين" و "يفغيني دولغين".
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>
>"داعش" يسقط طائرة روسية فى سوريا ومقتل اثنين من الطيارين
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