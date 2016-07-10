داعش ينشر فيديو لإسقاط مروحية روسية فى سوريا

نشرت وكالة أعماق الذراع الإعلامى والرسمى لتنظيم داعش الإرهابى، لحظة استهداف مروحية روسية من طراز "25 MI"، وإسقاطها فى مدينة تدمر السورية.

وقد اعترفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بمقتل طيارين كانا على متن المروحية ويدعان "ريافاغات خابيبولين" و "يفغيني دولغين".

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"داعش" يسقط طائرة روسية فى سوريا ومقتل اثنين من الطيارين

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