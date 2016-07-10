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ضبط 29 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء

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ضبط 29 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء ضبط 29 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها، منذ قليل، عن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط 29 محكوما عليهم، وتحرير محضرين تموين، وضبط 24 مخالفة متنوعة فى مجال الإشغالات.

وذكر البيان، أن الدورية الأمنية المُعينة بالطريق الساحلى تمكنت من ضبط دراجة نارية قيادة "عبد الله ح ص ع" أثناء محاولته الهرب، وبضبطه تبين أنه لا يحمل أية تراخيص أو إثبات شخصية، وبمواجهته أفاد بأنه قام بسرقة الدراجة المذكورة بمساعدة شخص أخر يدعى " أحمد ش"، وبالفحص تبين أنها ملك " مصطفى م ا ا" 35 سنة يعمل نجار مسلح وحضر لاستلامها.

كما تم ضبط 56 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تمكنت وحدة مباحث المرور من ضبط سيارة ملاكى شمال سيناء ماركة مرسيدس فضية اللون، لا يوجد لها أية ملفات أو بيانتات بسجلات المرور.

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