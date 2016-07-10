حبس فلاح ونجله أربعة أيام لاتهامهما بقتل سائق فى بنى سويف

قررت نيابة بنى سويف بإشراف المستشار تامر الخطيب المحامى العام لنيابات بنى سويف ورئاسة المستشار حازم مراون وكيل نيابة مركز بنى سويف، حبس "جميل عيد كامل" 23 سنة، حاصل على دبلوم، ووالده "عيد كامل" - 55 سنه فلاح، ومقيمان بقرية بنى بخيت التابعة لدائرة مركز بنى سويف 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهما بقتل "محمود رمضان" 28 سنة سائق ومقيم ذات القرية.

وكان اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف قد تلقى إخطاراً من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى، يفيد بمصرع شاب عقب وصوله إلى مستشفى التأمين الصحى متأثراً باصابته بطلق نافذ فى الشريان.

ودلت التحريات الأولية للمباحث الجنائية بمديرية أمن بنى سويف إلى نشوب مشاجرة بين عائلتى المأذون والزيتونية، بعد مشادة كلامية بين شابين أحدهما كان يقود المواشى الخاص به عقب عودته من حقله الزراعى، وشاب كان يقف بدراجته البخارية فى مدخل الشارع الضيق الذى يتواجد به منزل الشاب الأول.

وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة بين 5 أفراد من العائلين، أصيب خلالها " محمود .ر.ع "-28 سنة سائق ومقيم ذات القرية بقطع نافذ فى الشريان عقب إصابته بأله حادة، ما أدى إلى وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة وألقت قوات الأمن القبض على ثلاث أشخاص من أطراف المشاجرة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة، والتى صرحت بدفن الجثة.

وفرضت مديرية أمن بنى سويف كردون أمنى حول القرية منعاً لتجدد الاشتباكات.

مصرع شاب فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

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