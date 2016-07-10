أخبار عاجلة

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي -
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي -
8 الصبح - د/محمد الباز تعليقاً على إعلان حالة الطوارئ "عمري ما شعرت طول حياتي بحالة الطوارئ" -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث المطار تضبط 28 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية

Google+ Print
مباحث المطار تضبط 28 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية مباحث المطار تضبط 28 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية
ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، القبض على 28 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية خلال تنفيذ حملة أمنية مكبرة على صالات السفر والوصول والطرق المؤدية من وإلى المطار.

وقاد اللواء عبد الناصر حامد مدير مباحث المطار الحملة بتوجيهات من اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار الحملة، تحت إشراف العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على 28 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة، وتم ترحيل المضبوطين إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.


>مباحث مطار القاهرة تضبط محاولة الاستيلاء على 3 محركات طائرات
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365