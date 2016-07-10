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بالصور.. أهالى قرية ميت بشار بالشرقية يتحفظون على شخصين أثناء ذبحهما حمارين

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بالصور.. أهالى قرية ميت بشار بالشرقية يتحفظون على شخصين أثناء ذبحهما حمارين بالصور.. أهالى قرية ميت بشار بالشرقية يتحفظون على شخصين أثناء ذبحهما حمارين
تحفظ العشرات من أهالى قرية ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية مساء أمس السبت، على تاجر حمير وصياد أثناء قيامهما بذبح حمارين بمدخل القرية.

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية الشرقية إخطاراً من الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح يفيد بقيام عدد من أهالى قرية ميت بشار بمنيا القمح بضبط "محمد. ا" 50 سنة تاجر حمير، و"مصطفى . ب" 50 سنة صياد يقيمان بقرية ميت بشار أثناء قيامهما بذبح حمارين.

وتبين من التحريات الأولية، أن الغرض من الذبح ليس بيعها كلحوم للمواطنين ولكن لبيع جلودها، حيث يقوم التاجر بشراء الحمار حى بـ100 جنيه ويبيع جلده بـ200 جنيه.

ذبح الحمير (1)
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القبض على أحد الأفراد المتهمة بذبح الحمير

ذبح الحمير (2)
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صورة آخرى توضح الحمير بعد ذبحها

ذبح الحمير (3)
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جانب من ذبح الحمير

ذبح الحمير (4)
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أثار الدماء من عملية ذبح الحمير

ذبح الحمير (5)
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مصر 365

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