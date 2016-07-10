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السكة الحديد تؤجل طرح مناقصة القطارات المكيفة الجديدة لأجل غير مسمى

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السكة الحديد تؤجل طرح مناقصة القطارات المكيفة الجديدة لأجل غير مسمى السكة الحديد تؤجل طرح مناقصة القطارات المكيفة الجديدة لأجل غير مسمى
كشفت مصادر مطلعة عن تأجيل هيئة السكة الحديد طرح المناقصة العامة التى كانت مقررة طرحها بعد عيد الفطر لشراء 6 قطارات مكيفة جديدة لأجل غير مسمى، وأن الهيئة أوقفت إجراءات الشراء رغم انتهاءها من أعداد مواصفات وكراسة شروط المناقصة الخاصة بهذه القطارات التى يمول شراءها البنك الأوربى للتعمير والإنشاء بقيمة 126 مليون يورو.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن كل قطار من هذه القطارات عبارة عن وحدة واحدة، وإن هيئة السكة الحديد قررت تأجيل طرح المناقصة بسبب اعتراض الهيئة العربية للتصنيع، وتقديم الفريق عبد العزيز سيف رئيسها شكوى ضدها إلى الدكتور جلال سعيد وزير النقل يتهمها بتفضيل الشراء من الخارج على التصنيع المحلى.


>أزمة بين السكة الحديد ومصنع "سيماف" بسبب شراء 108 عربات قطار مكيفة..الهيئة تراجعت عن موافقتها على تصنيع وتوريد العربات الجديدة بأسعار عام 2012..ورئيس "العربية للتصنيع" يشكوها لوزير النقل

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