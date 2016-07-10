وزارة البيئة: آخر مرة شوهد حوت مارينا أول أمس أمام شاطئ بالكيلو 65

عقد وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، اجتماع موسعا مع فريق العمل المشكل من وزارة البيئة والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية وخبراء المحميات الطبيعية، حيث تم استعراض إجراءات ونتيجة التشاور مع الخبراء العالميين وخاصة من إيطاليا في هذا المجال.

قالت وزارة البيئة فى بيان لها، إنه اتضح من التقارير المقدمة من فرق الرصد لحوت الساحل الشمالى والمشكلة ونتائج تحليل المقاطع المصورة والأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، أن آخر مرة شوهد فيها الحوت الساعة 9 صباحا يوم الجمعة 8 يوليو أمام شاطئ قرية ماربيلا بالكيلو 65، على بعد 800 متر من الشاطئ، وهي منطقة عميقة متصلة بالبحر المفتوح، ولم يتم رصده بعد ذلك ولم ترد أية بلاغات من المواطنين حتى الآن، كما أنه حتى الآن لم يتم اصطياد الحوت، وبناء عليه فإن الفيديوهات المتداولة التي انتشرت مؤخرا يظهر بها جثة حوت نافق تخص حوادث سابقة لنفوق حيتان آخرها حادث نفوق حوت بمرسى مطروح في مايو الماضي، ويتضح ذلك من نوع الحوت الوارد بالفيديو وهو من نوع العنبر والذي لا يتطابق مع نوع الحوت الذي شوهد بالساحل الشمالى.

وتؤكد وزارة البيئة، أنها لا تستهدف صيد الحوت باعتباره إجراء مخالف للاتفاقيات الدولية، حيث أن النوع المرجح للحوت يقع في القائمة الحمراء طبقا لاتفاقية صون الثدييات البحرية في البحر المتوسط، ومجرم بموجب الاتفاقية التي صدقت عليها مصر في عام 2010 بينما تستهدف جهود فريق العمل مساعدة الحوت على التوجه لمياه البحر المفتوحة، كما لا توضح المعلومات المتاحة حتى الآن حالة الحوت الحالية وما اذا كان مريضا او مصابا، ويتطلب تحديد ذلك غوص متخصصون من وزارة البيئة والمعهد القومي لعلوم البحار بالقرب من الحوت للوقوف على حالته، حيث ان حجم المعلومات المتاحة لا يكفي لتقديم تشخيص دقيق على أسس علمية حول اقتراب الحوت من الشاطئ، لذا ستستمر فرق الرصد في التواجد بالمنطقة لمتابعة الحوت.

وتناشد وزارة البيئة، المواطنين المشاركة الإيجابية في عملية رصد الحوت وذلك بالإبلاغ الفوري عقب المشاهدة بالخط الساخن لخدمة المواطنين 19808 وأرسال إحداثيات موقع رصد الحوت على خرائط جوجل وإرسالها في رساله خاصة على الصفحة الرسمية وزارة البيئة المصرية، أو الإبلاغ عن موقع رصد الحوت عبر الواتس أب على رقم 01063195177 مدعما بإحداثيات الموقع من على خرائط جوجل وبعض الصور او مقطع فيديو .

الحكومة تكثف جهودها فى البحث عن حوت مارينا وحماية المصطافين.. وزير البيئة يزور الساحل الشمالى لمتابعة الموقف ويناشد المواطنين عدم العبث معه.. ومسئول بالوزارة: الفيديو المتداول حول انتشاله قديم

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