حظك اليوم برج الأسد السبت 9 يوليو 2016

على الصعيد المهنى..الاستماع لمشاكل الزملاء يجعلك دائماً تفكر فى احتمالية تكرار هذه المواقف معك، مما ينعكس على أدائك المهنى هذه الفترة الذى يتسم فيها بالحذر و الدخول سريعاً فى تفاصيل لم تشغل اهتمامك من قبل، أنت لا تجيد التعامل مع الاحتمالات لذلك عليك أن تتأكد من أن الأمور كلها على ما يرام ولا داعى للقلق غير المبرر.
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على الصعيد العاطفىتعتبر دائماً أن الجميع متربصين لك ويحاولن إفشال علاقتك العاطفية، لديك قدر من الأنانسة ما يجعلك تفكر دائماً فى مصلحتك الشخصية وكيف تنجو من أى خسائر على حساب أى شىء، الأسد يحب بقلبه ويفكر كثيراً بعقله ما يجعله دائم الحيرة فى مستقبل هذه العلاقة...
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على الصعيد الصحى..استنتاج النتائج بناء على متابعة المؤشرات يجعلك دائماً تفكر فى أزماتك الصحية بشكل مبكراً، فأنت نادراً ما تحتاج إلى نصائح بشأن خسارة الوزن وذلك بسبب حرصك الدائم على المحافظة على رشاقتك من خلال إتباع حمية غذائية صحيحة.
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توقعات علماء الفلك..يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة مرتبكة فى حياته يغلب فيه التفكير المستمر والمشوش فى أمور عديدة تهدف منها تأمين اوضاعه المالية والعاطفية التى دائماً ما يفكر فى إبعادها عن عيون الجميع حتى يحافظ على تفاصيلها التى يعتبرها من الأسرار الكونية العظمى.
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