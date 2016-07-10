أخبار عاجلة

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي -
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي -
8 الصبح - د/محمد الباز تعليقاً على إعلان حالة الطوارئ "عمري ما شعرت طول حياتي بحالة الطوارئ" -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد السبت 9 يوليو 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد السبت 9 يوليو 2016 حظك اليوم برج الأسد السبت 9 يوليو 2016

على الصعيد المهنى..
>

الاستماع لمشاكل الزملاء يجعلك دائماً تفكر فى احتمالية تكرار هذه المواقف معك، مما ينعكس على أدائك المهنى هذه الفترة الذى يتسم فيها بالحذر و الدخول سريعاً فى تفاصيل لم تشغل اهتمامك من قبل، أنت لا تجيد التعامل مع الاحتمالات لذلك عليك أن تتأكد من أن الأمور كلها على ما يرام ولا داعى للقلق غير المبرر.

على الصعيد العاطفى
>

تعتبر دائماً أن الجميع متربصين لك ويحاولن إفشال علاقتك العاطفية، لديك قدر من الأنانسة ما يجعلك تفكر دائماً فى مصلحتك الشخصية وكيف تنجو من أى خسائر على حساب أى شىء، الأسد يحب بقلبه ويفكر كثيراً بعقله ما يجعله دائم الحيرة فى مستقبل هذه العلاقة...

على الصعيد الصحى..
>

استنتاج النتائج بناء على متابعة المؤشرات يجعلك دائماً تفكر فى أزماتك الصحية بشكل مبكراً، فأنت نادراً ما تحتاج إلى نصائح بشأن خسارة الوزن وذلك بسبب حرصك الدائم على المحافظة على رشاقتك من خلال إتباع حمية غذائية صحيحة.

توقعات علماء الفلك..
>

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة مرتبكة فى حياته يغلب فيه التفكير المستمر والمشوش فى أمور عديدة تهدف منها تأمين اوضاعه المالية والعاطفية التى دائماً ما يفكر فى إبعادها عن الجميع حتى يحافظ على تفاصيلها التى يعتبرها من الأسرار الكونية العظمى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى