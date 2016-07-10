برج الثور حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016



> برج الثور على الصعيد المهنى..

> طموحك لا حدود له تفكر دائماً فى تقديم الأفكار المتميزة التى تتحدث عن إبداعك، أنت تجيد الأعمال الإبداعية التى تحتاج إلى موهبة من نوع خاص مثل الرسم أو التصوير أو الأعمال الأدبية، تثير اهتمام الآخرين بثقتك فى نفسك ما يجعلك دائماً تحاول إبراز هذه الثقة أمام الجميع. برج الثور على الصعيد العاطفى ..

> علاقات الحب لدى مولود الثور لها مفهوم خاص، لا يتفهمه أى شخص كثيراً ما يحب مولود الثور طريقة حب الشخص الآخر ولا يحبه هو شخصياً، لذلك فأن هناك حالة حب واحدة فقط يعيش مولود الثور عليها طوال حياته يتذكر تفاصيلها حتى إن لم تكتمل هذه العلاقة. على الصعيد الصحى ..

> الاستغناء عن المهدئات و الأدوية التى تساعد على النوم سريعاً هو الحل الوحيد لاستعادة عافيته، يميل مولود الثور إلى المهدئات والأشياء التى تعتد على إثارة رغباته نظراً لطبيعته الحساسة التى لا يستوعبها من حوله. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيد اكتشاف نفسه من جديد ويعتمد على إبراز موهبته فى عمله التى دائماً ما تكون سبب جذب الانتباه له، والحنين إلى قصة حب قديمة تجعل مشاعره مرتبكة وتدفعه إلى النوم لفترات طويلة.

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شبكةعيونالإخبارية

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