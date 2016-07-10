برج الحمل حظك اليوم الأحد 10 يوليو 2016

حظك اليوم لبرج الحمل :

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على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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تواجه اتهامات من زملائك فى العمل بالتخاذل والتهاون فى حقوقك وبالخوف من المواجهة وفى الحقيقة قد يكون معهم بعض الحق فى ذلك فأنت تفتقد الشجاعة الكافية لتحطيم الحواجز والمطالبة بحقك وتحتاج لأن تدرك الشعرة الفارقة بين إثارة المشاكل والمطالبة بالحقوق، ولكن فى النهاية لا تجعل هذه الاتهامات تدفعك نحو خطوات غير محسوبة.تشهد أحوالك العاطفية انفراجة وتحسنا ملحوظا خلال الأيام القليلة المقبلة، فقد بدأ الشخص الذى تكن له اعجابا سريا فى الانتباه أخيرا لجهودك لخطف إعجابه وقلبه، استمر فى طريقك ولكن دون ابتذال او اهدار لكرامتك.احرص على ألا تفقد صحتك فى سبيل تحقيق النجاح المهنى والوصل لأهدافك فى العمل، حاول أن تخلق وقتا لممارسة الرياضة ولو لدقائق قليلة يوميا وقاوم إغراء التغلب على التوتر والضغط والإحباط بالعادات غير الصحية مثل التدخين والأكل غير الصحي.حاول أن تتحلى بالتفاؤل فى الأيام القادمة وستحصد النتيجة قريبًا جدا وهذا سيمنحك المزيد من الحماس للعمل والتفاؤل ولكن تأكد من أن تكون على قدر المسؤليات التى ستلقى على عاتقك فى الفترة المقبلة حتى ترتقى فى منصبك.