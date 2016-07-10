برج الحوت حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

برج الحوت على الصعيد المهنىسوف تستعيد أموالاً ضائعة لم تكن تضعها فى الحسبان، أو كنت قد أقرضتها لأحد أصدقائك منذ فترة، ستصل إليك الأموال بشكل غير متوقع يناسب احتياجاتك المادية الحالية، وفى جميع الأحوال انفق أموالك هذا الشهر بتروِ، ومن الأفضل أن تستقطع جزءا وتتركه جانباً تحسباً لأى ظروف طارئة.
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على الصعيد العاطفىيجب عليك تضع ما يعيقك خلف ظهرك، والتقدم فى علاقة أكثر نجاحاً مما مضى، أضعت الكثير من وقتك فى علاقات فاشلة، والوقت مناسب للقاء شخص سيفتح فى حياتك صفحة جديدة.
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برج الحوت على الصعيد الصحى:أنت بحاجة للتمارين الرياضية ، لأنها مفتاحك للخروج من روتين تمقته يومياً، شىء ما يعوقك عن الذهاب للتمرين، عليك بالإقبال على هذه الخطوة بأسرع وقت ممكن، دع أحد أصدقائك يمنحك التشجيع اللازم للذهاب للجيم.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:الغيوم تحيط بأفكارك منذ فترة ليست بالقصيرة، تعم الفوضى حياتك وتشعر بفقدان التوازن، قريباً ستنقشع هذه الغيوم وستفهم أسباب ما كان يشعرك بالفوضى، حظك اليوم مناسباً لوضع خطة البداية الجديدة التى تحلم بتنفيذها منذ فترة.
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