برج السرطان حظك اليوم الأحد 10 يوليو 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:شخصيتك القيادية من أهم مميزاتك التى تدفعك للتقدم والنجاح وتجعلك قادرا على مواجهة المعارك القوية والتصدى لها والخروج منها منتصرا مع خطة مثالية ورؤية واضحة استثمر فى هذه المهارات والقدرات لتحقق طفرة فى مشوارك المهنى فى الفترة القادمة.
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على الصعيد العاطفي: الحب بالنسبة لك كالماء والهواء، ولا يمكنك الحياة بشكل متوازن من دون أن تكون متورطا فى قصة حب ملتهبة وهذا جيد بلاشك ولكن بشرط ألا تكون متهورا وألا تندفع نحو اختيارات خاطئة لا تليق بك حاول أن تتحلى بالصبر وتاكد أن ما تستحقه بانتظارك.
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برج السرطان على الصعيد الصحي:فطرتك وطبيعتك بالإضافة إلى قوة إرادتك تساعدك فى التخلى عن الأشياء المضرة واتباع نمط حياة صحى فحاول استغلال ذلك لتتمتع بصحة مثالية وحياة خالية من المتاعب الصحية.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان: الفترة القادمة من حياتك ستشهد الكثير من التغييرات الإيجابية، على الصعيدين المهنى والشخصى فكن واثقا من ذلك ومتفائلا بالنجاح وكن منفتحا على التجارب الجديدة الجريئة.
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