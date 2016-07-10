برج الميزان حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

على الصعيد المهنى..

> ضميرك دائماً يسيطر عليك قبل اتخاذ أى قرارات مهنية من شأنها التأثير على حياة أشخاص آخرين معك، فأنت من الأشخاص التى لا تتسبب فى ضرر لأحد إلا بعد نفاذ صبرها، لا تغير من نفسك ولا تخجل من كونك شخصا ذا ضمير حى، بل اثبت على مبادئك ولا تجعل أفعال الآخرين تسيطر عليك وتدفعك للتصرف بشكل معين. على الصعيد العاطفى

> الحب بالنسبة هو مركز الكون لذلك فإن تمسكك بشخص ما رغم انفصالكما منذ فترة طويلة، يؤكد لك أن المشاعر لا يمكنها التغير بسهولة و لا تحتاج إلا لبعض الحلول التى من شأنها أن تعيد العلاقة إلى أصلها، أنت محب للحب لذلك لا تعتمد على تفكيرك طوال الوقت لأن صوت العقل يخذلك فى كثير من الأحيان. على الصعيد الصحى

> التدخين و تناول المشروبات التى تتضمن مواد كحولية لا تعتبر تجارب جديدة عليك بقدر ما تعرضك لأذى بدنى ونفسى لن يظهر عليك أثره حالياً،لكنك ستتعرف جيداً على أعراضه الجانبية بعد أن تلحظ حالات الخلل فى الضغط التى ستسيطر عليك بالإضافة إلى الأرق والصداع المزمن... توقعات علماء الفلك

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش هذه الفترة يفكر فى كيفية حل كثير من المكشلات القديمة التى كانت سبباً فى إنهاء علاقته العاطفية لذلك عليه أن يبتعد عن الأجواء الموترة له على المستوى الأسرى والعملى...

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