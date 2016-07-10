حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الأحد 10 يوليو 2016

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>

نجحت فى الفترة الأخيرة فى الوصول إلى نقطة انطلاق هامة فى حياتك المهنية، وأصبحت أخيرًا على المسار الذى كنت تريده وتحلم به لوقت طويل، فحاول أن تحافظ على هذا النجاح ولا تتكاسل أو تتهاون ومهما بدا الطريق طويلاً لا تخف فلن يكون مستحيلاً وكل ما عليك هو أن تأخذ خطوة صغيرة واحدة أخرى فى الوقت المناسب.الرجوع للماضى يجدد الذكريات المؤلمة ولكن قد يكون هذا كل ما تحتاجه لكى تصحح مسار العلاقة العاطفية الحالية وتتجنب أن ترتكب نفس الأخطاء القديمة، وهذا يعنى أنك ستضطر لمواجهة جرح قديم اليوم ولكنك رغم ذلك ستكون محظوظًا بأن لديك فرصة لإحداث تغيير إيجابى فى علاقتك العاطفية الحالية.الشيخوخة وعلامات تقدم السن أمر لا مفر منه ومن المستحيل أن توقفه ولكن الشيء الوحيد الذى يمكنك القيام به هو تأخير العملية قليلاً من خلال تطوير عاداتك الصحية ومحاولة البقاء سعيدًا فى كل حالة هكذا يمكنك أن تتمتع بجمال الحياة دون الحاجة إلى القلق بشأن الشيخوخة.لديك الكثير من المخاوف بشأن أوضاعك المالية اليوم وتشعر أنك بحاجة للحصول على ضمان لتدفق المال لفترة أطول، حاول أن تأخذ قرارًا مستنيرًا بشأن أوضاعك المالية وكن على علم بتطورات الأمور فى المستقبل، وفكر فى ما هو أبعد مما تحت أقدامك وانظر إلى كل خطوة تأخذها الآن وتأثيرها على مستقبلك.