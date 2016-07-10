حظك اليوم برج العذراء ليوم الأحد 10 يوليو 2016

حظك اليوم لبرج العذراء:

>على الصعيد المهني:

>

اخلع عنك قناع المحارب وتعامل ببعض المرونة مع زملائك فى العمل لأن هذا التحفز المستمر يجعل الآخرين يشعرون بأنك خائف أو أنك فى ورطة، كما أنه أيضًا يعزز شعورك بالخوف وقد يجعل مخاوفك تتحقق.

حاول أن تخفف من توترك قليلاً وتتحلى ببعض الثقة وستسير الأمور على ما يرام.

على الصعيد العاطفي:

>

على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>

لديك الاستعداد لبذل الكثير من أجل شريكك إلا إن الطابع السلبى الذى يغلب عليه يدفعك نحو الإحباط، مما يجعل الاتصال بينكما ضعيفا اليوم، ومن المتوقع أن تسود الأجواء بينكما مشكلات صغيرة، حاول أن تكون صبورًا وتأكد أن حبك عنده لا يزال كما هو وقريبًا ستحصل منه على الدعم الذى تستحقه.احترس من ارتفاع مستويات التوتر وحاول أن تجعلها منخفضة قدر الإمكان، وجرب أن تفعل شيئًا ممتعا او مسليا ومضحكا كأن تشاهد فيلمًا كوميديًا أو حتى تشترك فى لعبة طريفة مع آخرين لتقلل من توترك، فهذا النشاط والضحك وحدهما يجعلانك تشعر بأنك على قيد الحياة وبشبابك مرة أخرى.يعتقد الجميع بأنك على استعداد لتخطى الماضى والمضى بحياتك فى الوقت الحالى لكن هذا غير حقيقى فأنت بحاجة لبعض الوقت للتعافى من التجارب السابقة فحاول ألا تتسرع كى لا تندم فى المستقبل، خاصة أن هناك عدد غير قليل من التفاصيل التى لا تزال بحاجة إلى اهتمامك وعنايتك وتحتاج لطريقة للانتهاء منها قبل أن تنتقل إلى مرحلة جديدة.