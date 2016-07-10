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الزمالك: مذكرة إلى مجلس الإدارة ضد كهربا

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الزمالك: مذكرة إلى مجلس الإدارة ضد كهربا الزمالك: مذكرة إلى مجلس الإدارة ضد كهربا

كشف إسماعيل يوسف مدير قطاع الكرة في نادي الزمالك تقديمه لمذكرة إلى مجلس إدارة الفريق ضد محمود عبد المنعم "كهربا".

الزمالك تعادل مع الأهلي بلا أهداف في قمة الجولة الأخيرة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وخرج كهربا مستبدلا في الدقيقة 72 ليشارك مصطفى فتحي بدلا منه قبل أن يظهر غاضبا وينفعل على محمد صلاح. (طالع التفاصيل)

وقال إسماعيل يوسف: "نرفض ما فعله كهربا أمام الأهلي".

وأضاف في تصريحات للصحفيين عقب المباراة "سيتم رفع مذكرة لمجلس الإدارة وترك القرار وتقييم الموقف لهم".

وعن المباراة قال إسماعيل يوسف: "قدمنا مباراة جيدة وكنا أقرب للفوز وأهدرنا العديد من الفرص بسبب عدم التركيز".

وواصل "كنا نتمنى في النهاية حصد لقب الدوري ولكن ذلك لم يحدث وتركيزنا الآن على دوري الأبطال وكأس ".

وأتم "4 مباريات الآن من أجل تحقيق لقب الكأس. وهذا ما سنسعى إليه".

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فيديو اليوم السابع

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