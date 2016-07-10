محافظ الغربية يتقدم جنازة شهيد الشرطة بالعريش فى مسقط رأسه بالمحلة

تقدم اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة، والقيادات الأمنية الجنازة العسكرية لرقيب شرطة جلال محمد سليمان الدمنهورى، والذى استشهد فى هجوم إرهابى فى العريش، بمسقط رأسه بقرية كفر حجازى مركز المحلة.

وأدى الأهالى صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد القرية، وتم تشيع جثمان الشهيد ملفوفاً بعلم مصر على سيارة إطفاء وتتقدمها الموسيقى العسكرية، وردد المشيعون هتافات تندد بالإرهاب، وتم تشييع جثمان الشهيد لمثواه الأخير بمقابر أسرته، وقدم المحافظ ومدير الأمن واجب العزاء لأسرة الشهيد.



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جثمان الشهيد



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المحافظ ومدير الأمن خلال الجنازة

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