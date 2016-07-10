الوجه الآخر لـ"شاومينج".. النصب على الطلبة لمعرفة نتائجهم من الكنترول

وقع العديد من طلاب الثانوية العامة ضحايا لعمليات نصب صفحات الغش الالكترونى "شاومينج" ، حيث تواصلوا مع الصفحة ودفعوا مبالغ مالية لمعرفة نتيجة الثانوية العامة، لكن الصفحة تراجعت عن ذلك وقامت بحظرهم من رسائل الصفحة .

وقالت إحدى الطالبات فى رسالتها لـ"صحافة المواطن"، أنها وقعت ضحية نصب من خلال صفحة شاومينج، حيث طلب منى عن طريق الصفحة دفع مبلغ خمسون جنيه مقابل إحضار النتيجة بعد 12 ساعة، ويتم إستلامها عن طريق كروت شحن، مضيفة إن البيانات المطلوبة هو رقم الجلوس ولكن سرعان ما تم حظرى من الصفحة.

وأضافت، "هناك الكثير من الطلاب وقعوا بالفعل ضحية نصب ولكن خاوفوا من الشكوى بسبب إعلانة القدرة على التلاعب فى درجاتهم بالكنترول مؤكده أنه يمكن معرفة حقيقة من هو شاومينج من خلال الأرقام التى يتم يتم شحن بها كروت الشحن".

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شاومينج يطالب الطلاب بكروت شحن مقابل إظهار نتيجة الطلاب



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صورة من المحادثة بين أحد الطلاب وشاومينج يطالبه بدفع مبلغ 100 جنية مقابل رفع المادة



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تسعيرة نتيجة الطلاب 50 جنية



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حظر الطلاب من رسائل الصفحة بعد الحصول على المبالغ المالية



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محادثات بين الطلاب على فيس بوك توضح النصب عليهم

"شاومينج" ترفع سقف التحدى: تعديل نتائج الثانوية فى الكنترول بمقابل مادى

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