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وزير النقل يكلف بتسريع معدلات تنفيذ الطريق الدائرى الإقليمى

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وزير النقل يكلف بتسريع معدلات تنفيذ الطريق الدائرى الإقليمى وزير النقل يكلف بتسريع معدلات تنفيذ الطريق الدائرى الإقليمى
كلف الدكتور جلال سعيد وزير النقل، هيئة الطرق والكبارى بتسريع معدلات تنفيذ الطريق الدائرى الإقليمى بطول 92 كم، وطريق "شبرا – بنها" بطول 40 كم، المدرجان بالمشروع القومى للطرق، والبحث عن وسائل لزيادة سرعة معدلات التنفيذ من أجل سرعة إنهاء تنفيذهما.

وطالب وزير النقل مسئولى هيئة الطرق والكبارى بمتابعته معدلات التنفيذ بشكل دورى، وحل أى مشاكل تواجه أعمال التنفيذ، مؤكدا أنه لن يقبل أى تأخير أو إعاقة للتنفيذ، خاصة بعد انهاء مشكلات نزع ملكية الأراضى.

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