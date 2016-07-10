تجنبها.. 3 أطعمة تساعد على انتشار الخلايا السرطانية

واحد من الأسباب الرئيسية للوفاة فى العالم هو بالتأكيد السرطان، حيث إن هناك أكثر من 1.5 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم يعانى من السرطان، وهذا هو السبب فى أن منظمة الصحة العالمية (WHO) تقرر أن تبدأ حملة للتوعية بمخاطر تناول الأطعمة المسببة للسرطان، التى تؤدى إلى تطوير الخلايا السرطانية فى الجسم.

ولسوء الحظ وجد تقرير حديث نشر مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “homehealthyrecipes” أن النظام الغذائى الحديث غنى بهذه الأطعمة المسببة للسرطان، والتى تشمل:

1- سمك السلمون.

2- الطماطم المعلبة

3- السكر

موضوعات متعلقة..

>وفقا للعديد من الباحثين فسمك السلمون الذى ينمو فى المزارع يحتوى على كميات كبيرة من مادة الديوكسين، ثنائى الفينيل متعدد الكلور وغيرها من المواد المسببة للسرطان، على عكس سمك السلمون الطبيعى. ولكن الشىء المقلق هو أن أكثر من 60٪ من جميع السلمون فى الولايات المتحدة يتم اصطياده من مزارع سمكية.>الجدران الداخلية للعلب تحتوى على “BPA” التى تعمل بطريقة مماثلة لهرمون الاستروجين فى الجسم وهى ضارة للغاية لأنها يمكن تؤدى إلى الاختلالات الهرمونية، التى تؤدى إلى السمنة، والسرطان والسكرى والعقم. لذلك يجب دائما شراء الطماطم العضوية الطازجة.>مرارا وتكرارا تم ربط السكر بارتفاع مستويات الإنسولين، لكن وجدت دراسات علمية حديثة أن السكريات هى من أهم الأغذية للخلايا السرطانية، حيث إن السرطان والأورام تعتمد على السكر لتنمو وتتغذى. ويستخدم السكر تقريباً فى كل المواد الغذائية المصنعة بما فى ذلك الفطائر والحبوب والعصائر وغيرها من المشروبات.

دراسة: الرياضة تحسن الذاكرة لدى الناجيات من سرطان الثدى

>

خطوات لحماية ابنك من خطر السمنة.. ممنوع الحلويات والوجبات الجاهزة

>