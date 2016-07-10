أخبار عاجلة

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي -
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي -
8 الصبح - د/محمد الباز تعليقاً على إعلان حالة الطوارئ "عمري ما شعرت طول حياتي بحالة الطوارئ" -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تجنبها.. 3 أطعمة تساعد على انتشار الخلايا السرطانية

Google+ Print
تجنبها.. 3 أطعمة تساعد على انتشار الخلايا السرطانية تجنبها.. 3 أطعمة تساعد على انتشار الخلايا السرطانية
واحد من الأسباب الرئيسية للوفاة فى العالم هو بالتأكيد السرطان، حيث إن هناك أكثر من 1.5 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم يعانى من السرطان، وهذا هو السبب فى أن منظمة الصحة العالمية (WHO) تقرر أن تبدأ حملة للتوعية بمخاطر تناول الأطعمة المسببة للسرطان، التى تؤدى إلى تطوير الخلايا السرطانية فى الجسم.

ولسوء الحظ وجد تقرير حديث نشر مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “homehealthyrecipes” أن النظام الغذائى الحديث غنى بهذه الأطعمة المسببة للسرطان، والتى تشمل:

1- سمك السلمون.


>وفقا للعديد من الباحثين فسمك السلمون الذى ينمو فى المزارع يحتوى على كميات كبيرة من مادة الديوكسين، ثنائى الفينيل متعدد الكلور وغيرها من المواد المسببة للسرطان، على عكس سمك السلمون الطبيعى. ولكن الشىء المقلق هو أن أكثر من 60٪ من جميع السلمون فى الولايات المتحدة يتم اصطياده من مزارع سمكية.

2- الطماطم المعلبة


>الجدران الداخلية للعلب تحتوى على “BPA” التى تعمل بطريقة مماثلة لهرمون الاستروجين فى الجسم وهى ضارة للغاية لأنها يمكن تؤدى إلى الاختلالات الهرمونية، التى تؤدى إلى السمنة، والسرطان والسكرى والعقم. لذلك يجب دائما شراء الطماطم العضوية الطازجة.

3- السكر


>مرارا وتكرارا تم ربط السكر بارتفاع مستويات الإنسولين، لكن وجدت دراسات علمية حديثة أن السكريات هى من أهم الأغذية للخلايا السرطانية، حيث إن السرطان والأورام تعتمد على السكر لتنمو وتتغذى. ويستخدم السكر تقريباً فى كل المواد الغذائية المصنعة بما فى ذلك الفطائر والحبوب والعصائر وغيرها من المشروبات.

موضوعات متعلقة..

دراسة: الرياضة تحسن الذاكرة لدى الناجيات من سرطان الثدى
>

خطوات لحماية ابنك من خطر السمنة.. ممنوع الحلويات والوجبات الجاهزة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365