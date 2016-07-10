قرية كفر حجازى بالمحلة تستقبل جثمان شهيد العريش بحضور المحافظ ومدير الأمن

استقبل المئات من أهالى قرية كفر حجازى بالمحلة فى محافظة الغربية، مساء اليوم، جثمان رقيب الشرطة جلال الدمنهورى شهيد الحادث الإرهابى بالعريش، بحضور اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية ووعدد من القيادات الأمنية، واللواء ناصر طه رئيس مدينه المحلة.

ومن المقرر تشيع جنازة الشهيد بعد قليل فى جنازة عسكرية لدفنه بمثواه الأخير بمقابر القرية.

بالصور.. جنازة عسكرية لشهيد الشرطة أحمد عبدالله.. ووالدته: ملحقش يعيد علينا