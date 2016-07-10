أخبار عاجلة

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي -
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي -
8 الصبح - د/محمد الباز تعليقاً على إعلان حالة الطوارئ "عمري ما شعرت طول حياتي بحالة الطوارئ" -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قرية كفر حجازى بالمحلة تستقبل جثمان شهيد العريش بحضور المحافظ ومدير الأمن

Google+ Print
قرية كفر حجازى بالمحلة تستقبل جثمان شهيد العريش بحضور المحافظ ومدير الأمن قرية كفر حجازى بالمحلة تستقبل جثمان شهيد العريش بحضور المحافظ ومدير الأمن
استقبل المئات من أهالى قرية كفر حجازى بالمحلة فى محافظة الغربية، مساء اليوم، جثمان رقيب الشرطة جلال الدمنهورى شهيد الحادث الإرهابى بالعريش، بحضور اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية ووعدد من القيادات الأمنية، واللواء ناصر طه رئيس مدينه المحلة.

ومن المقرر تشيع جنازة الشهيد بعد قليل فى جنازة عسكرية لدفنه بمثواه الأخير بمقابر القرية.


> بالصور.. جنازة عسكرية لشهيد الشرطة أحمد عبدالله.. ووالدته: ملحقش يعيد علينا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365