كوكا وسام مرسي يتعادلان في مواجهة مصرية استعدادا للموسم الجديد

شارك الثنائي المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا وسام مرسي لاعب وسط ويجان في المباراة الودية بين الفريقين يوم السبت.

جلس الثنائي على مقاعد البدلاء في بداية المباراة قبل أن يشاركا مع بداية الشوط الثاني.

وانتهى اللقاء التي أقيم بالبرتغال بالتعادل السلبي، وهي المباراة الأولى لجوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد لبراجا.

يذكر أن كوكا يشارك ضمن كتيبة هيكتور كوبر التي تستعد لخوض مشوار تصفيات كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية 2017.

أما سام مرسي فينضم لأول مرة إلى معسكر المنتخب المصري المقبل في شهر أغسطس حسب تصريحات الجهاز الفني للفراعنة.