بالفيديو - القائم يحرم تريزيجيه من هدف جميل بعد مراوغة الحارس والدفاع

حرم قائم فريق رد ستار الفرنسي محمود حسن "تريزيجيه" جناح أندرلخت البلجيكي من تسجيل هدف رائع في مباراة الفريقين يوم السبت.

وبدأ لاعب الأهلي السابق المباراة بشكل أساسي وخرج بين الشوطين حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 0-0، علما بان اللقاء انتهى بالتعادل 1-1.

وراوغ تريزيجيه رقيبه بلمسة رائعة بالكعب لينفرد بالمدافع الأخير والحارس داخل منطقة الجزاء، فمر منهما بلعبة واحدة وسدد الكرة نحو المرمى لكنها ارتدت من القائم.

يذكر أن تريزيجيه سجل ثلاثة أهداف في المباريات الثلاثة التي لعبها مع أندرلخت منذ بداية معسكر الاعداد.

رغم عدم مشاركة تريزيجيه مع أندرلخت في معظم المباريات الموسم الماضي إلا أن النادي البلجيكي قرر تحويل الإعارة إلى بيع نهائي في صفقة أدخلت للأهلي 3 ملايين يورو.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري البلجيكي يوم 29 يوليو المقبل.

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