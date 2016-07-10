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تعرف على القناة الناقلة لمباراة منتخب الشباب ضد أنجولا.. وموعد اللقاء

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تعرف على القناة الناقلة لمباراة منتخب الشباب ضد أنجولا.. وموعد اللقاء تعرف على القناة الناقلة لمباراة منتخب الشباب ضد أنجولا.. وموعد اللقاء

يلعب منتخب للشباب مباراة هامة في مشوار التأهل لكأس الأمم الإفريقية وبعده كأس العالم للشباب يوم الأحد.

يحل منتخب أنجولا ضيفا على منتخب مصر ضمن ذهاب الدور الأخير من تصفيات أمم إفريقيا للشباب 2017 باستاد القاهرة.

وتنطلق المباراة في التاسعة من مساء الأحد، وهو التوقيت نفسه الذي تنطلق فيه مباراة نهائي يورو 2016 بين فرنسا والبرتغال.

وتنقل قناة نايل سبورت المباراة عبر البث الأرضي والفضائي.

يذكر أن الفائز من مواجهتي الذهاب والإياب سيتأهل للعرس الإفريقي في 2017 على أن تشارك الفرق الأربعة التي تتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا إلى كأس العالم للشباب 2017.

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