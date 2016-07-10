في_القمة - المشهد الأول .. صدام بين طارق حامد ووليد بسبب عادل جمعة

ظهرت اللقطة الأولى في قمة الزمالك والأهلي بعد مرور 10 دقائق. صدام بين وليد سليمان وطارق حامد بسبب محمد عادل جمعة.

الزمالك يواجه الأهلي في قمة نهاية الدوري المصري. قمة تأتي بعد حسم اللقب لصالح المارد الأحمر قبل جولتين من النهاية.

10 دقائق هادئة مرت من أحداث المباراة دون خطورة تذكر قبل أن تشهد اللقطة الأولى بعد كرة مشتركة بين وليد سليمان ومحمد عادل جمعة ليسقط الأخير متأثرا بتدخل وليد.

وقبل أن يطلق حكم المباراة صافرته ليخرج بطاقته الصفراء الأولى لوليد سليمان، دخل طارق حامد في صدام قوي مع وليد سليمان ليسقط الأخير أيضا متأثرا بتدخل طارق حامد.

قبل أن يمر المشهد دون أزمات ويحصل وليد سليمان على بطاقة صفراء ويستكمل محمد عادل جمعة أحداث اللقاء.