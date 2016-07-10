أخبار عاجلة

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي -
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي -
8 الصبح - د/محمد الباز تعليقاً على إعلان حالة الطوارئ "عمري ما شعرت طول حياتي بحالة الطوارئ" -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_القمة - المشهد الأول .. صدام بين طارق حامد ووليد بسبب عادل جمعة

Google+ Print
#في_القمة - المشهد الأول .. صدام بين طارق حامد ووليد بسبب عادل جمعة #في_القمة - المشهد الأول .. صدام بين طارق حامد ووليد بسبب عادل جمعة

ظهرت اللقطة الأولى في قمة الزمالك والأهلي بعد مرور 10 دقائق. صدام بين وليد سليمان وطارق حامد بسبب محمد عادل جمعة.

الزمالك يواجه الأهلي في قمة نهاية الدوري المصري. قمة تأتي بعد حسم اللقب لصالح المارد الأحمر قبل جولتين من النهاية.

10 دقائق هادئة مرت من أحداث المباراة دون خطورة تذكر قبل أن تشهد اللقطة الأولى بعد كرة مشتركة بين وليد سليمان ومحمد عادل جمعة ليسقط الأخير متأثرا بتدخل وليد.

وقبل أن يطلق حكم المباراة صافرته ليخرج بطاقته الصفراء الأولى لوليد سليمان، دخل طارق حامد في صدام قوي مع وليد سليمان ليسقط الأخير أيضا متأثرا بتدخل طارق حامد.

قبل أن يمر المشهد دون أزمات ويحصل وليد سليمان على بطاقة صفراء ويستكمل محمد عادل جمعة أحداث اللقاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع