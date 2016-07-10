أخبار عاجلة

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي -
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي -
8 الصبح - د/محمد الباز تعليقاً على إعلان حالة الطوارئ "عمري ما شعرت طول حياتي بحالة الطوارئ" -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس متهمين بقتل مواطن بطلق نارى بالرأس فى مشاجرة بالبحيرة 4 أيام

Google+ Print
حبس متهمين بقتل مواطن بطلق نارى بالرأس فى مشاجرة بالبحيرة 4 أيام حبس متهمين بقتل مواطن بطلق نارى بالرأس فى مشاجرة بالبحيرة 4 أيام
قرر محمد الجارح، وكيل النائب العام، وبرئاسة المستشار أحمد الأحول رئيس نيابة شبراخيت، وبإشراف المستشار أحمد فوزى عبد العال المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس كل من "محمد.س.ا" 35 سنة فلاح وشقيقه "أحمد.س.ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل مواطن بطلق نارى فى مشاجرة بقرية محلة فرنوى التابعة لمركز شبراخيت بالبحيرة وإخلاء سبيل والدهما "سمير.م.ا".

كان قد لقى أمس مواطن مصرعه، جراء إصابته بطلق نارى بالرأس، فى مشاجرة بقرية محلة فرنوى التابعة لمركز شبراخيت بالبحيرة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام.

وتلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث يفيد بمقتل "عرفة.ع.خ" 47 سنة.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد محمد زايد مفتش المباحث والرائد أحمد المراكبى رئيس مباحث شبراخيت لسرعة كشف غموض الحادث وضبط المتهمين بارتكاب الواقعة والسلاح المستخدم فى الجريمة.

وتوصلت تحريات فريق البحث بإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث إلى حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وفلاح منذ 10 أيام يدعى "محمد.س.ا" 35 سنة فلاح ومقيم محلة فرنوى مركز شبراخيت قام على إثرها المتهم بالاستعانة بوالدة وشقيقة للانتقام من المجنى عليه لقيامه بضرب المتهم من أجل حل مشكلة بينه وبين ميكانيكى موتوسيكلات أسفل منزل المجنى عليه.

وبتاريخ أمس قام المتهم بالاشتراك مع شقيقة "أحمد.س.ا"، ووالده "سمير.م.ا" بإحضار بندقية آلية وعقدوا العزم وبيتوا النية على الانتقام من المجنى عليه وأطلقوا عدة أعيرة نارية من السلاح الآلى الذى كان بحوزتهم أسفل منزل المجنى عليه وحينما نزل إليهم أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية أصابته إحداهما فى رأسه ما أدى لوفاته فى الحال.

وتمكن العميد محمد زايد مفتش المباحث والرائد أحمد المراكبى رئيس مباحث شبراخيت بمساعدة الأهالى من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الجريمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3503 إدارى مركز شبراخيت .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365