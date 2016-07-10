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رئيس المصري لـ في الجول: لن نلجأ إلى الفيفا.. ونحترم لائحة الدوري

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رئيس المصري لـ في الجول: لن نلجأ إلى الفيفا.. ونحترم لائحة الدوري رئيس المصري لـ في الجول: لن نلجأ إلى الفيفا.. ونحترم لائحة الدوري

أكد سمير حلبية رئيس المصري البورسعيدي على احترامه للائحة الدوري المصري، والتي وضعت فريقه في المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق المواجهات المباشرة عن سموحة الثالث.

وتراجع المصري إلى المركز الرابع بعد التعادل مع غزل المحلة 2-2 في ختام مبارياته في الدوري، ليخسر فرصة التأهل مباشرة إلى كأس الكونفدرالية لصالح سموحة.

وقال حلبية لـFilGoal.com: "نحترم لائحة الدوري وقوانين الكرة المصرية، وننتظر إبلاغنا رسميا من اتحاد الكرة بمركزنا في الدوري".

وتابع "اللائحة تقول إننا سنكون في المركز الرابع بسبب فارق المواجهات المباشرة، ومتفائلون بالتأهل لكأس الكونفدرالية في النهاية".

وأتم "نركز حاليا على مواجهة الإسماعيلي في الكأس، ولا صحة لوجود نية لدينا للجوء إلى الاتحاد الدولي".

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