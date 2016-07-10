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من أجل علاقة جنسية أفضل.. 7 علامات تجعل زيارتك للطبيب "ضرورة قصوى"

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من أجل علاقة جنسية أفضل.. 7 علامات تجعل زيارتك للطبيب "ضرورة قصوى" من أجل علاقة جنسية أفضل.. 7 علامات تجعل زيارتك للطبيب "ضرورة قصوى"
لا يمكن نكران شيوع مشكلات الخصوبة بين الرجال، خصوصا أنه قد تبين بشكل واضح من خلال الدراسات أن هناك رجلا من بين ثمانية يعانى مشكلات جنسية.

لكن المشكلة الكبرى تكمن فى أن الرجل الذى يعانى من صعوبات الممارسات الحميمة يصاب بالهلع، ويدفن رأسه فى الرمال بدلا من معالجة المشكلة بالذهاب إلى الطبيب.

وعموما فقد ذكر موقع "بولد سكاى" عدة أسباب تجعل زيارة الرجل لأطباء الذكورة ضرورة قصوى، وهذه الأسباب هى كالتالى:
>1 – ضعف الانتصاب: عندما تفشل فى الحصول على انتصاب مقنع فعليك الذهاب إلى الطبيب ليتبين سبب المشكلة ومعرفة الحلول.
>2- قلة الحيوانات المنوية: عندما تعانى من ذلك فلا بد من متابعة الطبيب لإيجاد حلول.
>3- فقدان الإيقاع: عندما تلاحظ فقدان الإيقاع وبطء الاستمتاع فيتعين عليك الذهاب للطبيب لأن الحل يمكن أن يكون فى يده.
>4- عندما لا تشعر زوجتك بالإشباع فعليك زيارة الطبيب بدلا من الحيرة والشكوى.
>5- ضعف الأداء: إذا لاحظت ضعفا فى أدائك فلا تضع نفسك فى دائرة الحيرة واذهب للطبيب.
>6- عندما يقتل التوتر الرغبة: فى هذه الحالة أيضا يمكن للطبيب مساعدتك بإخراجك من التوتر عن طريق الأدوية والمتابعة.
>7- عندما تعانى من مخاوف داخلية: فى هذه الحالة يتوجب عليك الذهاب للطبيب من أجل علاج المشكلة السيكولوجية.


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