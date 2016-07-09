أخبار عاجلة

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي -
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي -
8 الصبح - د/محمد الباز تعليقاً على إعلان حالة الطوارئ "عمري ما شعرت طول حياتي بحالة الطوارئ" -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور .. كل هؤلاء النجوم على شط بحر الهوى من اليوم

Google+ Print

السبت 09-07-2016 20:37

بعد انتهاء حفلات العيد.. بدا نجوم الغناء العربي التوافد على مدينة فينيسيا بدء من اليوم السبت، للمشاركة فى فعاليات رحلة "باخرة النجوم" الشهيرة بشط بحر الهوى، المقرر أن تستمر حتي الخامس عشر من يوليو الجاري بمشاركة النجوم نوال الزغبي ونانسي عجرم ونجوى كرم وسعد لمجرد ووائل جسار وراغب علامة والقيصر كاظم الساهر والنجم الكبير وليد توفيق وملحم زين وناصيف زيتون ونادر الأتات وزياد برجى.

هاشتاق Stars On Board تصدر حسابات النجوم المشاركين بالرحلة منذ مساء أمس، وبدأ كل نجم بنشر صور استعداده للسفر إلي فينيسيا ، إضافة لنشر مواعيد حفلاته، بينما لجأ النجم راغب علامة للذاكرة، لينشر صورة من أول مشاركة له بالبرنامج عام 2011، قامت نانسي عجرم بنشر عدة صور لها من كواليس المواسم السابقة مع نشر بوستر الدعاية للموسم الحالي، وتألقت الذهبية نوال الزغبي بطلة بيضاء وهي تتأهب للسفر.

النجم العراقي عمار الكوفي وصل بالفعل لمدينة فينيسيا وطلب من جمهوره الدعوات له بالتوفيق في مشاركته الأولى برحلة النجوم، بينما يغيب زميله محبوب العرب محمد عساف، كما يلاحظ غياب النجمة أحلام وأغلب نجمات الغناء الخليجي وكل نجوم الفن المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي