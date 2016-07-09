بالصور .. كل هؤلاء النجوم على شط بحر الهوى من اليوم

بعد انتهاء حفلات العيد.. بدا نجوم الغناء العربي التوافد على مدينة فينيسيا بدء من اليوم السبت، للمشاركة فى فعاليات رحلة "باخرة النجوم" الشهيرة بشط بحر الهوى، المقرر أن تستمر حتي الخامس عشر من يوليو الجاري بمشاركة النجوم نوال الزغبي ونانسي عجرم ونجوى كرم وسعد لمجرد ووائل جسار وراغب علامة والقيصر كاظم الساهر والنجم الكبير وليد توفيق وملحم زين وناصيف زيتون ونادر الأتات وزياد برجى.

هاشتاق Stars On Board تصدر حسابات النجوم المشاركين بالرحلة منذ مساء أمس، وبدأ كل نجم بنشر صور استعداده للسفر إلي فينيسيا ، إضافة لنشر مواعيد حفلاته، بينما لجأ النجم راغب علامة للذاكرة، لينشر صورة من أول مشاركة له بالبرنامج عام 2011، قامت نانسي عجرم بنشر عدة صور لها من كواليس المواسم السابقة مع نشر بوستر الدعاية للموسم الحالي، وتألقت الذهبية نوال الزغبي بطلة بيضاء وهي تتأهب للسفر.

النجم العراقي عمار الكوفي وصل بالفعل لمدينة فينيسيا وطلب من جمهوره الدعوات له بالتوفيق في مشاركته الأولى برحلة النجوم، بينما يغيب زميله محبوب العرب محمد عساف، كما يلاحظ غياب النجمة أحلام وأغلب نجمات الغناء الخليجي وكل نجوم الفن المصري.