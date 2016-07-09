بالصور: مي عز الدين تحلم بيوسف الشريف وظافر العابدين

كشفت النجمة مي عز الدين عن حلم يراودها بتقديم عمل فني يجمعها بالقيصر الشاب يوسف الشريف، والفنان التونسي ظافر العابدين، ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع انستقرام بوستر لعمل فني يجمعهم، وأوضحت أنّ الأفيش "مفبرك" ولكنها تحلم في أن يتحول إلى حقيقة قريباً.

مي علّقت على صورتها قائلة: "أولا بوستر ده مش حقيقي انا اللى صممته عشان بتمنى عمل فنى يجمعهم بجد ممكن كتير يقول تركيبه غريبه بس الجمال فعلا فى الاختلاف ده تخيلوا بجد لو عمل فنى يجمعهم؟؟؟!".

تعليقات الجمهور جاءت كلها لصالح الفكرة، وإن تعجّب البعض من استبعادها للنجم الشاب أحمد السعدني، على الرغم من نجاحه معها في مسلسلها الأخير "وعد"، فيما رشّح البعض خالد النبوي بدلاً من ظافر العابدين، وحاول أكثر من متابع مشاركة الصورة مع نجوم البوستر المفبرك الشريف وظافر، ولكن لم يعلق أحدهما على حلم مي.

برأيك، هل يقبل الثنائي ظافر العابدين ويوسف الشريف العمل أمام مي عز الدين؟