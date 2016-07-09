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مواطنة تتعرض لإطلاق نار على يد زوجها في رأس الخيمة

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مواطنة تتعرض لإطلاق نار على يد زوجها في رأس الخيمة مواطنة تتعرض لإطلاق نار على يد زوجها في رأس الخيمة

تعرضت مواطنة في العقد الرابع من عمرها لإصابات متفرقة نتيجة إطلاق نار من قبل زوجها المواطن في العقد الرابع من عمره داخل منزلهما بإحدى المناطق بإمارة رأس الخيمة.

وفي التفاصيل  أشار اللواء علي بن علوان النعيمي ، القائد العام لشرطة رأس الخيمة ، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مساء اليوم يفيد بوجود إطلاق نار بأحد المنازل الكائنة بإحدى المناطق بإمارة رأس الخيمة ، وعلى الفور ، تم انتقال جميع الجهات المعنية لمكان البلاغ.

وتبين خلال المعاينة المبدئية ، إصابة مواطنة وهي في العقد الرابع من عمرها بإصابات متفاوتة بعد تعرضها لإطلاق نار على يد زوجها المواطن الذي سلم نفسه للشرطة بعد الواقعة مباشرة وهو في العقد الرابع من عمره ، حيث تم تقديم جميع الاسعافات لأولية اللازمة للمصابة لحين وصولها إلى المستشفى.وجار استكمال الإجراءات القانونية من الجهات المختصة.

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