ماركا: ريال مدريد يقرر عدم بيع موراتا

ذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية أن ريال مدريد اتخذ قرارا بالإبقاء على مهاجمه ألفارو موراتا وعدم بيعه هذا الصيف.

وأكدت "ماركا" أن ريال مدريد رفض عرضا من تشيلسي لضم موراتا قيمته 60 مليون يورو.

ويرى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن استمرار موراتا صاحب الـ23 عاما سيكون مفيدا لقائمة الفريق في الموسم المقبل.

يذكر أن ريال مدريد قرر تفعيل شرط إعادة لاعبه السابق موراتا من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

موراتا كان قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2014 مقابل 20 مليون يورو ونجح في الفوز بلقبي دوري ومثلهما في الكأس مع السيدة العجوز.

لكن ريال مدريد وضع بندا في العقد يمنحه حق استعادة اللاعب في حال دفع 30 مليون يورو ليوفنتوس وهو البند الذي فعله.