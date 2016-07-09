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مصدر: ارتفاع أعداد طلاب الثانوية المحرومين من الامتحانات بسبب الغش لـ2500

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مصدر: ارتفاع أعداد طلاب الثانوية المحرومين من الامتحانات بسبب الغش لـ2500 مصدر: ارتفاع أعداد طلاب الثانوية المحرومين من الامتحانات بسبب الغش لـ2500
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن أعداد الطلاب المحرومين من الامتحانات بسبب الغش ارتفعت، وذلك طبقا للإحصائيات الواردة من الإدارة العامة للشئون القانونية، موضحا أنها وصلت قرابة الـ2500 حالة، لافتا إلى أن بعضهم تم حرمانه من المادة التى تم ضبطه يغش بها، وآخر من العام الدراسى وبعضهم تمت أحالته للنيابة.

وأضاف المصدر أن نتيجة الثانوية العامة لن تظهر بالمدارس قبل يوم 21 يوليو الجارى، خاصة أن هناك مواد لم يتم البدء فى تصحيحها من الأساس وهى المواد التى تم تأجيلها الديناميكا والتاريخ والجيولوجيا والجبر والهندسة الفراغية، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، لأن الكنترولات لم تنته بعد من تصحيح جميع الامتحانات.


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