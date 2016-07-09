أخبار عاجلة

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي -
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي -
8 الصبح - د/محمد الباز تعليقاً على إعلان حالة الطوارئ "عمري ما شعرت طول حياتي بحالة الطوارئ" -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

شرطة مقدونيا تعتقل 4 يشتبه بأنهم حاربوا فى صفوف داعش بالعراق وسوريا

Google+ Print
شرطة مقدونيا تعتقل 4 يشتبه بأنهم حاربوا فى صفوف داعش بالعراق وسوريا شرطة مقدونيا تعتقل 4 يشتبه بأنهم حاربوا فى صفوف داعش بالعراق وسوريا
قالت الشرطة المقدونية إنها اعتقلت اليوم السبت، أربعة أشخاص يعتقد بأنهم حاربوا فى صفوف تنظيم داعش فى سوريا والعراق وإنها تبحث عن ثلاثة آخرين.

وقالت مسؤولة الشرطة ديانا نديلكوفيتش لوسائل الإعلام المحلية إن ضباط الشرطة اعتقلوا المجموعة فى العاصمة سكوبى ومدينة تيتوفو وضبطت أجهزة كمبيوتر وهواتف نقالة وجوازات سفر.

وتقدر السلطات فى مقدونيا إحدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة عدد مواطنيها الذين حاربوا أو مازالوا يحاربون فى صفوف الجماعات المتشددة فى سوريا والعراق بما يصل إلى 130 شخصا.

وأصدرت محكمة مقدونية فى مارس أحكاما بالسجن لمدد وصلت إلى سبع سنوات بحق ستة أشخاص من بينهم إمام مسجد لإدانتهم بالانضمام للقتال فى صفوف المتشددين فى سوريا والعراق أو بتجنيد آخرين للهدف ذاته.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365