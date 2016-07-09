شرطة مقدونيا تعتقل 4 يشتبه بأنهم حاربوا فى صفوف داعش بالعراق وسوريا

قالت الشرطة المقدونية إنها اعتقلت اليوم السبت، أربعة أشخاص يعتقد بأنهم حاربوا فى صفوف تنظيم داعش فى سوريا والعراق وإنها تبحث عن ثلاثة آخرين.

وقالت مسؤولة الشرطة ديانا نديلكوفيتش لوسائل الإعلام المحلية إن ضباط الشرطة اعتقلوا المجموعة فى العاصمة سكوبى ومدينة تيتوفو وضبطت أجهزة كمبيوتر وهواتف نقالة وجوازات سفر.

وتقدر السلطات فى مقدونيا إحدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة عدد مواطنيها الذين حاربوا أو مازالوا يحاربون فى صفوف الجماعات المتشددة فى سوريا والعراق بما يصل إلى 130 شخصا.

وأصدرت محكمة مقدونية فى مارس أحكاما بالسجن لمدد وصلت إلى سبع سنوات بحق ستة أشخاص من بينهم إمام مسجد لإدانتهم بالانضمام للقتال فى صفوف المتشددين فى سوريا والعراق أو بتجنيد آخرين للهدف ذاته.

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