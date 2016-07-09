دراسة: العقاقير المخفضة للكولسترول تقلل مخاطر السرطان

فى دراسة استغرقت 14 عاما وجد فريق من الباحثين الأمريكيين أن العقاقير المخفضة للكولسترول تخفض الوفيات وتحسن البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الرئة والثدى والبروستاتا، وسرطان القولون.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة التى شملت ما يقرب من مليون مريض، أن خفض مستويات الكولسترول المرتفعة فى الدم يرتبط مع انخفاض خطر الوفاة بسبب أربع أنواع من السرطان.

وأشار الباحثون إلى أن هناك صلة بين البدانة وارتفاع الكولسترول فى الدم، وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان، وأدوية الستاتين يمكن أن تقلل من هذه المخاطر.

وقال المؤلف الرئيسى للدراسة الدكتور بول كارتر، من جامعة استون فى بيرمنجهام، البريطانية: "إن هناك علاقة بين ارتفاع الكولسترول وتطوير فرص الإصابة بسرطان الثدى".

ووجد الباحثون أن ضبط مستويات الكولسترول يخفض مخاطر الوفاة بنسبة 22% فى المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة، ويخفض خطر الإصابة بسرطان الثدى 43%، وسرطان البروستاتا بنسبة 47%، وسرطان الأمعاء بنسبة 20%. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى التاسع من شهر يوليو الحالى.

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