قوات الجيش العراقى تقتل 60 إرهابيا بتنظيم داعش بالأنبار وصلاح الدين

صدت قوات الجيش العراقى هجوما لتنظيم(داعش) الإرهابى بمنطقة "البوطيبان" المحررة بالأنبار غربى العراق وقتلت 35 إرهابيا، كما قتلت 25 آخرين فى بيجى والشرقاط بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وقال مصدر عسكرى إن قوات تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين شمالى العراق هجوما لمسلحى داعش فى قرية "عين البيضة" بقضاء الشرقاط شمالى محافظة صلاح الدين، وتمكنت القوات بالتنسيق مع طيران الجيش من قتل 9 إرهابيين.

كما دمرت القوات العراقية جرافة وسيارة مفخخة من نوع "همر" وقتلت 16 إرهابيا من داعش فى قضاء "بيجي" بمنطقة محطة الطاقة الحرارية.

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