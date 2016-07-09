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مقتل خبير متفجرات ليبي جراء انفجار لغم أرضي بمحور الصابري ببنغازي

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مقتل خبير متفجرات ليبي جراء انفجار لغم أرضي بمحور الصابري ببنغازي مقتل خبير متفجرات ليبي جراء انفجار لغم أرضي بمحور الصابري ببنغازي

انفجار – أرشيفية

لقي خبير المتفجرات الليبي، الملازم أول طارق السعيطي مصرعه، مساء اليوم السبت، جرَّاء انفجار لغم أرضي في محور الصابري بمدينة بنغازي شرقي البلاد.

وأكد مصدر أمني اليوم، مقتل خبير المتفجرات الملازم طارق السعيطي جراء، انفجار لغم أرضي أثناء تفكيكه بمحور الصابري بمدينة بنغازي،لافتا إلى أنه تم نقل الجثمان إلى مستشفى المدينة.

وكان السعيطي، قد تعرض لإصابة في 16 مايو الماضي، جرَّاء انفجر لغم أرضي في سيارة خبراء قسم إبطال المتفجرات بمنطقة سيدي فرج في مدينة بنغازي، نُقل على إثرها إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

يُذكر أن خبير المتفجرات طارق السعيطي تم ترقيته في ديسمبر من العام الماضي إلى رتبة ملازم أول بقرار من وزير الداخلية المكلف في الموقتة، عميد محمد المدني الفاخري، الذي كلفه برئاسة قسم إبطال متفجرات بنغازي، تقديرًا لجهوده في تفكيك المفخخات والألغام في مختلف محاور القتال ببنغازي منذ بدء المواجهات مع التشكيلات المسلحة في المدينة.

أ ش أ

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