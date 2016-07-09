5 أسباب لظهور التجاعيد "قبل أوانها".. ضغوط العمل والتكييف

تظهر علامات شيخوخة الجلد المبكرة عند كثير من الأشخاص، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب والتى منها ضغوط العمل وغيرها من العوامل.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن هناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى ظهور علامات شيخوخة البشرة فى سن مبكر جدا وترهل الجلد، وتتضمن هذه العلامات الآتى اتباع نظام غذائى فقير العناصر الغذائية ونقص التغذية وعدم ممارسة الرياضة.

وفى هذا الإطار يذكر التقرير أسباب صادمة تؤدى إلى تجاعيد الجلد المبكرة وتشمل هذه الأسباب الآتى:

1- الإفراط فى ممارسة الرياضة: ممارسة التمارين الرياضية جيدة للجسم،لكن المبالغة فى الرياضة تحد من تدفق الأكسجين والدم فى أجزاء معينة من الجزء العلوى من الجسم كالوجه، مما يسبب ظهور التجاعيد المبكرة للجلد.

>2- ضغوط العمل: واحدة من الأسباب الرئيسية لتطوير التجاعيد وظهور خطوط الوجه، وأيضا إذا كنت تنفق الكثير من الساعات أمام شاشات الكمبيوتر.

>3- تكييف الهواء: إنفاق الكثير من الوقت فى مكان مكيف، يؤدى إلى جفاف بشرتك، مما ينتج عنه تكوين التجاعيد وظهور خطوط دقيقة فى وقت مبكر.

>4-عدم استخدام نظارات الشمس: فإذا كنت لا ترتدى نظارات الشمس أثناء الخروج من المنزل فى الشمس، فإن الأنسجة الحساسة حول العينين يحدث بها ضرر، وينتج عنها ظهور خطوط دقيقة وهالات سوداء حول العينين.

5-ارتداء العدسات اللاصقة بانتظام: ارتداء العدسات اللاصقة، قد يعرض لحساسية الجلد حول العينين، وهذا يكون سببا رئيسيا لظهور الخطوط الرفيعة فى هذه المنطقة حول العينين.

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