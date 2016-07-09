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أحدث تقنية لعلاج ضعف الإبصار.. بتوصيل "الكهرباء" للمخ

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أحدث تقنية لعلاج ضعف الإبصار.. بتوصيل "الكهرباء" للمخ أحدث تقنية لعلاج ضعف الإبصار.. بتوصيل "الكهرباء" للمخ
بشرى جديدة زفتها الأبحاث الطبية الحديثة مؤخرا للملايين من الأشخاص الذين يعانون من ضعف الإبصار، بخصوص أحدث الوسائل العلاجية لمكافحة مشاكل ضعف الإبصار باستخدام الكهرباء.

وكشفت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة فاندربيلت الأمريكية أن تمرير شحنات كهربية طفيفة لقشرة المخ يساهم بشكل مؤقت فى تحسين إبصار الأشخاص الذين يعانون من ضعف النظر.

المثير أنه كلما كانت حالة الشخص أكثر تدهورا، وزادت حدة ضعف الإبصار التى يعانى منها، كلما تحسنت استجابته وتعززت استفادته من التقنية العلاجية، وأوضح الباحثون أن تحفيز القشرة المخية باستخدام الكهرباء لمدة 20 دقيقة ساهم فى حدوث تحسن فى البصر دام لمدة ساعتين على الأقل.

وأوضح الباحثون أن الإشارات الكهربية ساهمت فى تقوية الإشارات البصرية داخل المخ، وبالتالى تستطيع الخلايا العصبية معالجتها بشكل أسرع وتتعزز قدرة الشخص على الإبصار، مضيفين أن الكهرباء قد تساهم أيضا فى تعزيز العديد من وظائف الإدراك الخاصة بالشخص مثل الإبداع والذاكرة والعديد من القدرات الأخرى.

ويخطط الباحثون لإجراء المزيد من الأبحاث الطبية على عدد أكبر من المرضى للتأكد من صحة هذه النتائج بغرض التوصل إلى علاج جديد يساهم فى القضاء على ضعف الإبصار.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Current Biology" خلال شهر يوليو الجارى.


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