دراسات تنصح المقبلين على الزواج: تناول الوجبات المشتركة يعزز الانسجام العاطفى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن اللقاءات العاطفية للمقبلين على الزواج يجب استثمارها من كل النواحى، لتعزيز العلاقة حتى فيما يتعلق بالطعام.

وذكرت الصحيفة أن الدراسات الطبية تنصح الشركاء فى الحب بتناول الطعام نفسه فى اللقاءات الأولى لما لذلك من أثر كبير يتجلى مداه ويتضح فى الأيام التى تلى ذلك، لافتة إلى أن الطعام المشترك فى اللقاء الأول من الممكن أن يكون حجر أساس للمشاركة فى كل شىء فى المستقبل.

وأكدت الدراسات الطبية أن تعميق الشعور بالانسجام العاطفى لا يخضع للخطط التى يضعها كلا الشريكين، وإنما بتلك التفاصيل الصغيرة المتعلقة بالطعام والوجبات المشتركة.

وبينت الدراسات أن مثل هذا التناول المشترك للطعام يعمق الكيمياء المشتركة ويجعلها قابلة للتطور، فى الوقت الذى يصر فيه العشاق على بناء خطط من نوع آخر دون أن يلتفت أحد لنوعية الطعام الذى يتشاركان فيه ويمكن لهما أن يتبادلاه.

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