تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين وعضوين بمجلس النقابة إلى السبت المقبل

قررت محكمة جنح قصر النيل في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة القاضي وائل خضر، تأجيل محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، إلى جلسة السبت المقبل، في قضية اتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما (الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا) اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين مطلع شهر مايو الماضي.

وجاء قرار التأجيل لعرض محتويات الاسطوانات المدمجة الموجودة ضمن أحراز القضية، والمتضمنة لقاءات تلفزيونية وتصريحات إعلامية مسجلة لنقيب الصحفيين وعضوي المجلس المتهمين في القضية، متعلقة بوقائع القضية وتفاصيلها.

وتضمن قرار التأجيل ضم دفتر أمن النقابة، والمتضمن توزيع أفراد الأمن الإداري ومواعيد عملهم داخل النقابة، وذلك بعدما انتهت المحكمة من الاستماع إلى أقوال كافة الشهود في القضية.

أ ش أ