أخبار عاجلة

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي -
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي -
8 الصبح - د/محمد الباز تعليقاً على إعلان حالة الطوارئ "عمري ما شعرت طول حياتي بحالة الطوارئ" -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين وعضوين بمجلس النقابة إلى السبت المقبل

Google+ Print
تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين وعضوين بمجلس النقابة إلى السبت المقبل تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين وعضوين بمجلس النقابة إلى السبت المقبل

يحيى قلاش نقيب الصحفيين

قررت محكمة جنح قصر النيل في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة القاضي وائل خضر، تأجيل محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، إلى جلسة السبت المقبل، في قضية اتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما (الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا) اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين مطلع شهر مايو الماضي.

وجاء قرار التأجيل لعرض محتويات الاسطوانات المدمجة الموجودة ضمن أحراز القضية، والمتضمنة لقاءات تلفزيونية وتصريحات إعلامية مسجلة لنقيب الصحفيين وعضوي المجلس المتهمين في القضية، متعلقة بوقائع القضية وتفاصيلها.

وتضمن قرار التأجيل ضم دفتر أمن النقابة، والمتضمن توزيع أفراد الأمن الإداري ومواعيد عملهم داخل النقابة، وذلك بعدما انتهت المحكمة من الاستماع إلى أقوال كافة الشهود في القضية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا