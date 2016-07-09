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بالصور.. كردون أمنى بعد مقتل شاب بقرية بنى بخيت ببنى سويف

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بالصور.. كردون أمنى بعد مقتل شاب بقرية بنى بخيت ببنى سويف بالصور.. كردون أمنى بعد مقتل شاب بقرية بنى بخيت ببنى سويف
فرضت مديرية أمن بنى سويف كردونا أمنيا حول قرية بنى بخيت التابعة لدائرة مركز بنى سويف عقب مقتل شاب فى مشاجرة نشبت مع جيرانه مساء أمس الجمعة.

وكان اللواء محمود العشيرى - مدير أمن بنى سويف - تلقى إخطاراً من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى، يفيد بمصرع شاب عقب وصوله إلى مستشفى التأمين الصحى متاثرا بإصابته بطلق نافذ فى الشريان.

ودلت التحريات الأولية للمباحث الجنائية بمديرية أمن بنى سويف على نشوب مشاجرة بين عائلتى الماذون والزيتونية، بعد مشادة كلامية بين شابين، كان أحدهما يقود المواشى الخاص به عقب عودته من حقله الزراعى، والآخر كان يقف بدراجته البخارية فى مدخل الشارع الضيق الذى يتواجد به منزل الأول.

وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة بين 5 أفراد من العائلتين، أصيب خلالها "محمود.ر.ع" 28 سنة سائق مقيم ذات القرية بقطع نافذ فى الشريان عقب إصابته بآلة حادة.

وتحرر محضر بالواقعة وألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة أشخاص من أطراف المشاجرة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة، والتى صرحت بدفن الجثة.

كردون أمنى بعد مقتل شاب بقرية بنى بخيت ببنى سويف (1)
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محمود الشاب القتيل

كردون أمنى بعد مقتل شاب بقرية بنى بخيت ببنى سويف (2)
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كردون أمنى حول القرية

كردون أمنى بعد مقتل شاب بقرية بنى بخيت ببنى سويف (3)
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سيارات الحماية المدنية موجودة بالقرية

كردون أمنى بعد مقتل شاب بقرية بنى بخيت ببنى سويف (4)
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منزل القتيل

كردون أمنى بعد مقتل شاب بقرية بنى بخيت ببنى سويف (5)
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الهدوء يسيطر على القرية

كردون أمنى بعد مقتل شاب بقرية بنى بخيت ببنى سويف (6)
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قوات الأمن تتواجد فى القرية


>- مصرع شاب فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

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