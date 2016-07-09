دراسة: تمرينات الإطالة تخفف من الاكتئاب وأعراض انقطاع الطمث

تقول دراسة حديثة إن ممارسة تمرينات الإطالة أو شد الجسم لمدة عشر دقائق فقط يومياً قد تساعد في تخفيف أعراض انقطاع الطمث والاكتئاب لدى السيدات في منتصف العمر.

وقالت يوكو كاي كبيرة معدي الدراسة لرويترز هيلث بالبريد الإلكتروني: “لم يتم من قبل تقييم التدريبات الخفيفة مثل الإطالة من حيث تأثيرها على أعراض انقطاع الطمث والاكتئاب”. ولهذا الغرض أجريت اختبارات على يابانيات تراوحت أعمارهن بين 40 عاماً و61 عاماً في طوكيو، بحسب ما ذكرته “رويترز”.

وقالت الدكتور جوان بينكرتون المدير التنفيذي لجمعية أمريكا الشمالية لانقطاع الطمث لرويترز إنه على الرغم من أن ممارسة تمرينات الإطالة قبل النوم ليست فكرة سيئة “فمن المستحيل تحديد ما إذا كان التأثير الإيجابي الذي تم اكتشافه لممارسة تمرينات الإطالة على أعراض انقطاع الطمث والاكتئاب يعود إلى ممارسة تمرينات الإطالة أو زيادة الحركة أو عدم فعل أي شيء كانت المرأة تفعله عادة قبل عشر دقائق من النوم مثل الأكل أو التدخين أو الشرب الخ ..”.

وقالت إنه يجب على النساء أن يتذكرن أنه “ثبت أن عدم القيام بنشاط أمر سيئ لصحتهن البدنية والعقلية وتزيد من الهبات الساخنة. وثبت أن ممارسة نشاط بشكل يومي يقلل من حدة الهبات الساخنة ويحسن الحالة المزاجية والقدرة على التأقلم وربما يحد من خطر التدهور المعرفي”.

وقالت: “إذا استطاعت النساء ممارسة رياضة المشي الخفيف لمدة 30 دقيقة يومياً ثم رياضة شد الجسم لمدة عشر دقائق فإنهن قد يحسن صحتهن وأعراض انقطاع الطمث والحالة المزاجية والمعرفية وتحسين نوعية نومهن إذا كانت تمرينات الإطالة تساعد على النوم”.